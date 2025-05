Alla Galleria Papini la mostra ‘Think Vertical’ di Luciana Gallo

Grande partecipazione di pubblico alla Galleria Papini di Ancona per l’inaugurazione della mostra ‘Think Vertical’ di Luciana Gallo. Un evento che ha incuriosito molti, anche per un motivo ‘particolare’. L’artista esplora un universo onirico attraverso il gregge (spesso in plastica colorata) e il labirinto, simboli di un percorso di trasformazione e ricerca interiore. Le sue opere invitano all’emozione e alla partecipazione attiva. Infatti i visitatori possono intervenire nella disposizione dei pezzi!

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, la stessa artista e il professor Gabriele Bevilacqua, autore del testo critico, nel quale viene ricordata la formazione poliedrica di Luciana Gallo (danza alla Scala, studi alla ‘Marangoni’, poi Accademia di Brera, la passione per la pittura e l’espressività fin da piccola). ‘Gallo appartiene a quel genere di produzione in cui il soggetto prova ad esprimere un’idea spirituale, esperienziale, attraverso il presupposto della corrispondenza fra idea e immagine – scrive Bevilacqua -. Come può accadere questo? Attraverso una figurazione emotica, ossia che permette non solo di riconoscere le emozioni in gioco ma soprattutto di coglierle nella loro espressione visiva’.

Da ricordare che ‘Think Vertical’ è un progetto che l’artista milanese ha già presentato alla Triennale e al MAXXI L’Aquila, esempio di un’arte che è ‘danza dialettica tra finito e infinito’. La mostra sarà visitabile fino al 1 giugno dal giovedì alla domenica (ore 17.30 – 19.30).