Alla Galleria Puccini esposti gli "Esodi" di Andrea Muston

Nuova mostra alla Galleria d’Arte Puccini di Ancona, dove oggi (ore 18) si inaugura ‘Esodi’ di Andrea Muston, artista veneto ormai marchigiano d’adozione. L’artista accoglierà i visitatori per offrire una lettura critica del percorso delle opere esposte.

Per meglio comprendere il lavoro di Muston sono emblematiche le note critiche di Federica Lazzarini, che presenta l’artista con un testo in catalogo: "L’esplorazione di questioni universali e profonde che riguardano l’essenza stessa dell’esistenza è riflessa in ognuna delle opere che Andrea Muston realizza per questa esposizione, che segna un’altra tappa di una carriera artistica ricca di riconoscimenti.

Riflessioni, interpretazioni e rivisitazioni di messaggi e tematiche sociali come la violenza, le catastrofi ambientali e il disagio dell’uomo, che inevitabilmente si confronta con dinamiche generanti sentimenti di confusone e di instabilità emotiva, prendono forma sotto vesti innovative e mentalizzate, dove l’utilizzo di materiali diversi concorre all’eterogeneità stilistica del corpus opere".

Orario (fino al 12 luglio): dal mercoledì al sabato 17.30 – 19.30.