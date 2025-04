Alla Galleria Puccini in mostra la "Blob art" di Gianni Brugnoni

Nuova mostra alla Galleria d’Arte Puccini di Ancona, spazio espositivo di riferimento per l’arte contemporanea in via Matteotti 31/A. Fino all’11 maggio si potrà visitare la personale "Blob art" di Gianni Brugnoni, artista dalla lunga esperienza nel campo della pittura, della grafica e dell’interpretazione anche performativa nelle arti visive. L’arte di Brugnoni è strumento di conoscenza e studio della storia dell’arte che attraversa la profondità della coscienza umana fino alle sue più significative vette. Il suo linguaggio è fonte di continua ricerca dove ‘la critica più colta’ gli riconosce il bisogno emergente di prefigurare la puntuale corrispondenza tra gesto e segno in una visione organica ricondotta all’adozione di una nuova metodologia comunicativa. Brugnoni si avvale di un’espressione creativa dove l’idea è più importante di un’opera gradevole e bella in quanto per l’artista il significato di armonia soggettiva del colore non serve solo a suscitare un’emozione, ma a rappresentare il pensiero esistenziale dell’artista stesso. E’ con questa consapevolezza che Brugnoni, allora, ricorre ad alcune opere di facile esecuzione, come ad esempio quelle di Giorgio Griffa eseguite con semplici segni di colore, per inserirci la fatidica locuzione ‘Questo lo so fare anch’io’, frase che l’individuo comune, sentendosi preso in giro dall’autore, dice sempre quando le osserva. Dal mercoledì al sabato 17.30 – 19.30.