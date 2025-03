Alla Grotta Azzurra. Cinghiale al Passetto precipita sulla spiaggia. I soccorsi sono un rebus

Dopo il giretto in città e l‘attraversamento sulle strisce pedonali come i Beatles, i cinghiali ora piovono dalla falesia del Passetto. Un ungulato del peso di quasi un quintale ieri è precipitato sulla spiaggia, quella del versante della Grotta Azzurra. Il ritrovamento è stato fatto subito dopo pranzo. Non erano ancora le 15 quando i grottaroli della zona si sono accorti dell’animale agonizzante ma ancora vivo, davanti ad una grotta che era chiusa. Potrebbe essere proprio uno dei due ungulati che tra giovedì e venerdì scorsi hanno gironzolato per tutta Ancona, dal Piano al centro cittadino, arrivando fino al viale della Vittoria, proprio nel quartiere Adriatico. Una coppia di cinghiali adulta, di grandi dimensioni. Di notte si sono spinti lungo le vie di diversi quartieri, attraversando sulle strisce pedonali davanti al Comune, e di giorno potrebbero aver trovato riparo proprio tra la macchia mediterranea che compone la falesia che si affaccia sul mare.

L’animale selvatico è scivolato dal promontorio piombando di sotto, sul lastricato di cemento. Una falesia fragile quella sopra le grotte di quel versante tanto che deve essere completata la messa in sicurezza del terreno con rete metalliche. I primi a soccorrere il cinghiale sono stati dei grottaroli che ieri si trovavano a pranzo al mare, hanno notato quella sagoma da lontano e si sono avvicinati a vedere. Era un cinghiale, aveva le zampe rotte per il volo fatto, respirava. Gli hanno allungato una ciotola con dell’acqua dentro. E’ stata una fortuna che non abbia colpito nessuno mentre precipitava di sotto. Sono partite le telefonate ai vigili del fuoco che sono andati sul posto con una squadra da terra. Non potevano occuparsi del prelievo perché l’animale non era morto e catturarlo da vivo, anche se agonizzante, era rischioso. I pompieri hanno interpellato la polizia locale che ha indicato loro il numero della polizia provinciale da chiamare. Ma non questo il Corpo preposto al recupero. E’ partita una lunga e paziente ricerca. Ad intervenire spetterebbe al Centro Recupero Fauna Selvatica, che ha sede all’ex Crass. Fino alle 20 di ieri il cinghiale, ancora vivo, non era stato ancora recuperato. Si attendeva l’arrivo di un selezionatore per abbatterlo. I vigili del fuoco hanno dovuto presidiare sul posto fino all’arrivo. La carcassa verrà poi portata via questa mattina.