Alla Guardia di Finanza il memorial "Alessandro Cristofori": un 2 a 0 alla Polizia

Si è svolta all’insegna dello sport e della condivisione l’undicesima edizione del Memorial Alessandro Cristofori, in onore del ventiduenne anconetano scomparso nel 2012. Come da tradizione il memorial ha visto sfidarsi in un combattuto triangolare sul campo del Pierucci di Moie le formazioni di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’ evento è stato organizzato dal Moie Vallesina in collaborazione con CNA e patrocinato dal Comune di Maiolati Spontini. A uscire vincitrice, per il secondo anno consecutivo, è la formazione della Guardia di Finanza condotta in panchina da mister Calogero Vicari. Le Fiamme Gialle superano in finale la Polizia vincendo per 2-0. Le semifinali avevano visto contrapposte Guardia di Finanza e Carabinieri, terminata 2-0 per i finanzieri e Carabinieri - Polizia conclusasi sul 1-2 per la Polizia. Prima del fischio d’inizio Don Giancarlo, cappellano militare della Guardia di Finanza, ha dato la sua benedizione ai presenti. Varie le autorità presenti alla manifestazione tra le quali anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Emozione palpabile per Alfredo e Roberta Cristofori, genitori del giovane Alessandro e promotori dell’evento insieme a Roberto Possanzini, presidente del Moie Vallesina. Proprio quest’ultimo si è detto molto soddisfatto dell’iniziativa: "Il Memorial è ormai un appuntamento fisso che siamo contenti si ripeta ogni anno. Insieme alla famiglia Cristofori vogliamo ricordare Alessandro tramite la sua più grande passione: il calcio. Farlo in questa forma, che mette insieme autorità civili e militari, dà ancora maggior valore perché quella che promuoviamo è un’iniziativa che si fonda e viene animata da un profondo sentimento di amicizia".