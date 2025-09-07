Alla guida ubriachi: due denunce

Raffica di controlli anche grazie al fiuto dei cane ‘One’: in tre nei guai. Durante la settimana, i carabinieri della compagnia di Jesi hanno messo in campo delle operazioni di controllo a largo raggio nell’intero comprensorio della Vallesina, con il coordinamento del comando provinciale carabinieri di Ancona e il concorso del Nucleo Cinofili di Pesaro. Ispezionati un centro di aggregazione di Castelplanio e altri locali pubblici di Jesi, Castelbellino, Monte Roberto e Staffolo oltre al centro storico e ai parchi cittadini di Moie.

A Jesi, un 28enne è stato trovato in possesso di piccole quantità di hashish per uso personale. E’ stato segnalato alla Prefettura come assuntore. A Staffolo, i controlli hanno consentito di individuare e denunciare un 53enne per guida sotto l’effetto dell’alcool, in quanto sorpreso alla guida con un tasso di oltre 1,80 grammi litro. Stessa cosa per un 23 enne che a Serra De’ Conti beccato con un tasso alcolemico di poco meno di 1,50 g/l, dopo essersi ribaltato con la propria auto. Per entrambi denuncia e ritiro della patente di guida per aver commesso in fatto in orario notturno (ed a seguito di incidente stradale il secondo conducente). Sorpreso a passeggiare per il centro di Jesi e denunciato per evasione un 33enne gravato dagli arresti domiciliari.