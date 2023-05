Alla guida ubriachi, due denunciati

Continua la task force dei carabinieri per arginare il fenomeno degli ubriachi alla guida: tre patenti ritirate nel weekend e due le denunce per guida in stato di ebbrezza. Un 61enne e un 31enne, entrambi di Trecastelli sono stati sorpresi con un tasso alcolemico rispettivamente di 1grlt e 1,64 grlt: denunciati per guida in stato di ebbrezza e le auto sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Sanzionato amministrativamente un 18enne di Corinaldo con un tasso alcolemico di 0,50 grlt.