Alla guida ubriaco, 55enne ai domiciliari

Un 55enne è stato tradotto in carcere dalla polizia dove dovrà scontare una pena detentiva residua di due mesi. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per diversi reati, dovrà scontare una condanna per guida in stato di ebbrezza.

Dopo le formalità di rito è stato sottoposto al regime di arresti domiciliari. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi disposti dal questore di Ancona per contrastare la criminalità diffusa e prevenire atti di violenza nonché turbative dell’ordine pubblico. I controlli proseguiranno e verranno intensificati nel weekend nei luoghi della Movida e durante i grandi eventi.