Alla Lega del Filo d’Oro si parla di diritto alla salute anche con i vertici dell’Ast

"Il diritto alla salute oltre ogni barriera" è il titolo del convegno in programma oggi alla Lega del filo d’oro con i vertici della onlus e dell’Ast. In questi giorni il Filo d’oro ha ricevuto in dono alcuni strumenti musicali dell’azienda I com Bontempi che saranno utilizzati per la musicoterapia, attività importante all’interno del percorso educativo riabilitativo di bambini e giovani con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale.