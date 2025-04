Alla Libreria Fogola: "La levatrice di Nagyrév" di Sabrina Zuccato

Nuova presentazione letteraria alla libreria Fogola di Ancona, in corso Mazzini 170. Venerdì pomeriggio (ore 18.30) si parlerà del romanzo di Sabrina Zuccato ‘La levatrice di Nagyrév’. Il libro racconta un fatto di cronaca realmente avvenuto tra le due guerre mondiali in Ungheria, un episodio che sconvolse l’Europa non solo per l’efferatezza dei crimini, ma anche per un inedito capovolgimento dei ruoli: le donne uccidono gli uomini, si vendicano.

Superstizione, violenze, miseria e soprusi sono i protagonisti delle vite che si incrociano in questo affresco rurale, dove a fare le spese di appetiti e frustrazioni abitualmente sono sempre le donne.