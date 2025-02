Alla libreria Gulliver incontro con Paoletti e lo storico Servadio

"Walter Paoletti tra Passetto, centro storico e Horòs". E’ il titolo dell’incontro previsto domani (ore 18) alla Libreria Gulliver Mondadori di Ancona, in corso Mazzini, che vedrà come protagonisti il noto artista dorico e lo storico dell’arte Michele Servadio, che su Paoletti ha scritto il volume "Horòs - oltre i confini della terra". Come si legge in quelle pagine, ‘ci sono molti motivi per cui Walter Paoletti può essere considerato uno tra i pittori più rappresentativi della nostra città e del nostro territorio; uno, ad esempio, consiste nel fatto che ha saputo più di altri cogliere l’anima ironica e sfuggente di una città non facilmente interpretabile, senza tuttavia mai cadere nel banale. Un altro, di certo non meno importante, è invece quella sua assoluta abilità nel saper rappresentare il paesaggio della nostra regione, cogliendone l’anima e l’essenza più profonda, in questo modo raccogliendo il testimone di altri grandi paesaggisti del Novecento marchigiano".