Alla manifattura c’è "Malacarne"

Inaugurata all’’ex spaccio Manifattura tabacchi di Chiaravalle la mostra fotografica "Malacarne, insider the mafia" del fotoreporter Alberto Giuliani. La mostra è frutto di un progetto che vede coinvolti più protagonisti: l’Istituto Podesti di Chiaravalle, il presidio di Libera di Senigallia e il fotografo Alberto Giuliani, autore del libro Malacarne. L’obiettivo è stato quello di "conoscere e comprendere il fenomeno mafioso e quindi sensibilizzare le giovani generazioni su una tematica purtroppo sempre attuale" spiegano dal Podesti. Il percorso della mostra, il cui allestimento nella scelta delle foto, dei testi e della grafica è stato curato e pubblicizzato dai ragazzi della 4F, 4G e 5F del corso Grafica e Comunicazione della sede di Chiaravalle, segue le pagine del libro di Giuliani e racconta di latitanti, poliziotti, boss, uomini di giustizia, perquisizioni notturne, funerali di vittime e carnefici. Non solo: segue le piste del narcotraffico e si avvicina al mondo politico italiano. "Le immagini -aggiungono - sembrano quelle di un paese in guerra, ma da questa guerra si può uscire se insieme ritroviamo il coraggio di rialzare la testa, di impegnarci, sporcarci le mani, metterci in gioco e non voltarci dall’altra parte". La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 30 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30 (ingresso libero).

Sa.fe.