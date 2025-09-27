Alla notte di Sharper. Robot, visori e supercar: la scienza diventa show. Ma spazio alla natura

La scienza torna a fare spettacolo grazie a "Sharper", la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. L’iniziativa promossa dall’Università Politecnica delle Marche ieri ha invaso pacificamente il centro, proponendo incontri, esperimenti, laboratori interattivi e dimostrazioni dal vivo che hanno suscitato grande curiosità, soprattutto tra i più giovani, bambini compresi. "Imparare divertendosi" potrebbe essere lo slogan dell’evento, iniziato nel pomeriggio tra corso Garibaldi e piazza Roma, e che ha avuto come evento clou l’esibizione di Sergio Sylvestre, vincitore di ‘Amici’, in piazza del Papa.

Decine i progetti presentati dai giovani ricercatori nei loro stand. Alcuni più ‘visibili’, in virtù dell’oggetto dei loro studi. Come le due macchine da corsa realizzate dal Polimarche Racing Team coordinato da Giuseppe Di Loreto, che ha coinvolto non solo giovani ingegneri meccanici, ma anche quelli elettronici, perché, spiega Luciano Paoletti, "il nuovo modello è elettrico. Il 90 per cento dei pezzi sono progettati da noi, e costruiti poi nelle aziende che ci fanno da sponsor. Le macchine partecipano alla Formula SAE, una competizione universitaria internazionale, dove facciamo gare ruota a ruota e dove presentiamo i nostri progetti".

I ricercatori dell’Inrca propongono un ‘esperimento’ che permette di scoprire la realtà virtuale indossando l’apposito visore. Chi lo indossa si ritrova in due sale d’attesa, una ‘normale’, l’altra resa più accogliente. L’obiettivo è vedere come l’ambiente influenza lo stato d’animo del paziente. Il visore è in fondo un giocattolo iper tecnologico. Lo stesso si può dire del robot con cui si partecipa alla sfida logica chiamata Torre di Hanoi. Il ‘giocatore’ collabora con il robot per risolvere un rompicapo, sperimentando in prima persona cosa significa interagire e ‘fare squadra’ con una macchina intelligente.

Si divertono molto anche i ragazzi che partecipano a uno speciale gioco dell’oca, che di tecnologico invece non ha nulla, pur essendo nato al CNR-IRBIM (laboratorio di microbiologia). Ognuno ‘interpreta’ un batterio, per vedere come questo ‘viaggia’ nel mare. Tra gli obiettivi di ‘Sharper’ c’è quello di coinvolgere i cittadini, sensibilizzandoli su temi come l’ecologia e la biodiversità. Vedi l’esperimento di scienza compartecipata ‘Increase’, che permette di contribuire alla preservazione dell’agrobiodiversità dei legumi. In pratica si ricevono sei bustine con dei semi, da piantare in un terreno, un campo o un terrazzo. Attraverso una app i partecipanti inviano informazioni sui risultati ottenuti al gruppo di genetica agraria guidato dal professor Roberto Papa, che così ottiene dati preziosi sul processo di crescita e di sviluppo dei fagioli.

Molti gli oggetti che attirano l’attenzione. Come il modellino di un canale che simula il movimento delle onde e il loro effetto su spiagge e scogliere. "E’ la riproduzione del canale lungo 50 metri che abbiamo all’università – spiega una ricercatrice di ingegneria civile – L’originale non potevamo portarlo in piazza...".

r. m.