Alla Nuova Fenice "Belcanto Italiano" con l’Accademia lirica

Al Teatro La Nuova Fenice di Osimo oggi (ore 18) concerto ‘Belcanto Italiano’, con i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica e il pianista Alessandro Benigni: un percorso lungo più di due secoli con arie, duetti, e pezzi d’assieme. I cantanti vengono da Armenia, Georgia, Giappone Russia e Uzbekistan: i soprani Nino Gotoshia e Yuki Mizuno, il mezzosoprano Sarah Hakobyan, il tenore Sergei Radchenko e il baritono Akilbek Piyazov.

La vocalità belcantistica, nata in Italia, si diffuse in tutta Europa: la fanno propria Händel, di cui si ascolteranno brani da ‘Giulio Cesare’ e ‘Tamerlano’, e Mozart (arie da ‘Così fan tutte’ e ‘Ascanio in Alba’).