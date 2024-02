Alla primaria Garibaldi la biblioteca per Irene

Sarà intitolata alla piccola Irene Spaccia la biblioteca della scuola primaria Garibaldi. La Giunta Fiordelmondo ha accolto la proposta dell’istituto comprensivo Federico II e ha dato disposizione agli uffici di trasmettere gli atti in Prefettura per l’autorizzazione. Una decisione che riconosce l’alto valore della testimonianza di vita della bambina, scomparsa lo scorso anno a 8 anni, e che è stata condivisa con i genitori.

"Consci dell’amore che Irene Spaccia aveva per i libri, la conoscenza e per la sua scuola – ricorda l’assessora ai servizi educativi Emanuela Marguccio – abbiamo approvato questo atto ricordando una bambina straordinaria, davvero un esempio di amore per la vita e per la scuola". "Irene –ricordano dall’istituto - era una bambina straordinaria, curiosissima ed estremamente intelligente che aveva in sé una saggezza profonda nonostante la sua tenera età. La sua purezza d’animo, il suo essere interiormente più grande rispetto all’età anagrafica, la sua contagiosa gioia di vivere, nonostante il macigno della malattia, sono stati un dono prezioso per chi ha avuto la fortuna di incontrarla".