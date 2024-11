Alla rassegna ’Contemporaneo’ c’è Skenexodia con "Dorian Gray"

Si rinnova l’appuntamento con il cartellone ‘Contemporaneo’ al Teatro Panettone di Ancona. Questa sera (ore 21.30) nello spazio gestito dal Gruppo Teatrale Recremisi va in scena lo spettacolo ‘Dorian Gray’ della Compagnia Skenexodia, adattamento del celebre romanzo di Oscar Wilde.

Dopo il debutto a Torino e una ricca tournèe che ha toccato varie città italiane, tra cui Milano, Firenze, Urbino, Falconara Marittima, Riccione, Varese, Pescara e Roma, lo spettacolo torna nelle Marche. L’ambizioso allestimento trasporta le vicende del romanzo nelle atmosfere anni Trenta dei quadri di Jack Vettriano. Come in quelle tele, infatti, i personaggi disegnati da Oscar Wilde sembrano essere trascinati da un forte vento che fa vivere loro emozioni, tradimenti e passioni. Lo spettacolo è stato scelto dall’Università di Urbino quest’anno per la Giornata Mondiale contro l’Omofobia. Il cast diretto da Luca Guerini è composto dagli attori professionisti Aldo Mattia Schiavone, Simone De Rose, Marta Longo e Romeo Tofani. La trama. Quale mistero si nasconde dietro il deterioramento del ritratto del giovane ragazzo protagonista del romanzo? Perché egli sembra non invecchiare in alcun modo? Emozioni assicurate vista l’originale chiave di lettura della celebre opera. La rappresentazione è realizzata in collaborazione con Speedbook, abbinando all’opera di Oscar Wilde un’autrice (in questo caso Serenella Breccia) che nella propria produzione artistica ha toccato temi vicini a quelli dello scrittore inglese. Francesco Luzi presenterà la serata, mentre le letture sono affidate a Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni. Fotografie di scena di Morena Torretti. Per informazioni e biglietti: Casa musicale di corso Stamira 68 (071202588), aperta dal lunedì al sabato (ore 9 – 12.30 e 16 – 19.30), e online su www.vivaticket.com/…/scherzi-alla-rossini/245012. Prenotazioni telefoniche: Amat (0712072439).