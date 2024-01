Alla ribalta arriva "TeatrOltre": ecco il festival multidisciplinare

Torna alla ribalta ‘TeatrOltre’, festival multidisciplinare ideato e realizzato dall’Amat in collaborazione con vari Comuni marchigiani. La rassegna, giunta alla ventesima edizione, prevede quattro eventi nella provincia anconetana. Il primo da segnalare è ‘Hýbris’ di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, in scena il 18 aprile alla Fenice di Senigallia, che segna il ritorno dalle nostre parti del grande performer.

"Come si possono riempire le cose vuote? E’ possibile che il vuoto sia solo un punto di vista?". Sono due delle domande che pone lo spettacolo, in cui "l’essere è prigioniero del corpo", il quale, "fascinato dall’onnipotenza della sua immagine trasforma il suo aspetto per raggiungere la bellezza immobile e silente che tanto gli è cara. Le gabbie naturali imposte dal mondo legiferano della nascita, della crescita e della cultura, ma la morte è come al solito insabbiata; ai bambolotti queste cose sembrano inutili sofferenze, antiche volgarità".

Il festival debutterà nella provincia anconetana il 1 marzo, alla Rotonda di Senigallia, con ‘Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche’, maratona che farà conoscere i nuovi talenti, che presenteranno in formato breve i propri lavori. L’iniziativa vuole anche monitorare l’attività dei professionisti e offrire un’occasione di visibilità e scambio di esperienze. Due gli eventi al Teatro Pergolesi di Jesi: ‘Frankenstein (A Love Story)’, il 18 marzo, e ‘L’angelo della Storia’, il 3 maggio. Il primo è ideato e diretto da Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, quest’ultimo anche interprete con Silvia Calderoni e Alexia Sarantopoulou. Frankenstein è un progetto mostruoso composto dalla cucitura di diversi episodi e dal desiderio di ridare vita all’inanimato, galvanizzandolo, scomponendo e ricomponendone pezzi letterari. Uno spettacolo su Frankenstein che è esso stesso (un) Frankenstein.

Il secondo è una creazione di Sotterraneo, con ideazione e regia di Sara Bonaventura, Claudio Cirri (anche interpreti) e Daniele Villa. Premio UBU come miglior spettacolo del 2022, ‘L’angelo della Storia’ si ispira alla figura del filosofo Walter Benjamin, che nel suo ultimo lavoro descrive un angelo che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al futuro: le macerie di edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi occhi. L’angelo vorrebbe fermarsi a ricomporre i detriti, ma una tempesta gonfia le sue ali e lo trascina inesorabilmente in avanti: questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso.