"Alla ricerca dell’uomo ragno",. Repetto e la storia degli 883

Questa sera (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano si potrà andare ‘Alla ricerca dell’uomo ragno’. E’ il titolo dello spettacolo-concerto che ha come grande protagonista Mauro Repetto, diventato celebre al fianco di Max Pezzali sotto la sigla 883. Una band dalla vita breve, ma che ha segnato in modo indelebile il pop italiano dei primi anni Novanta. Merito di brani come ‘Nord sud ovest est’, ‘Sei un mito’, ‘Come mai’ e soprattutto ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’, autentico tormentone del 1992. Lo show, con la regia di Maurizio Colombi e Stefano Salvati, raccoglie molti dei brani e dei videoclip di grande successo degli 883 (ideati e diretti dallo stesso Salvati). ‘Alla ricerca dell’uomo ragno’ è uno spettacolo sospeso a metà tra realtà e finzione, con una trama autobiografica e surreale al tempo stesso.

Si tratta di una ‘favola’ ambientata nel Medioevo, in cui Mauro Repetto dal palco interagirà (con il supporto dell’intelligenza artificiale) con sé stesso e con l’ex compagno di avventure Max Pezzali com’erano da ragazzi, prima dell’arrivo della grande ondata del successo, e con i personaggi che hanno partecipato alla nascita e alla carriera degli 883, tutti proiettati sugli schermi con straordinari effetti visivi. Tra questi il pubblico potrà riconoscere, ad esempio, il conte Claudio Cecchetto, il barone Fiorello, il principe Jovanotti, il marchese Jerry Scotti.

Tra momenti di comicità e di nostalgia, Repetto si racconta e ripercorre la storia della band, affidandosi a istantanee di momenti intramontabili, con aneddoti e curiosità sulla genesi dei loro maggiori successi, cantando le hit che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni, con qualche omaggio ad artisti che lo hanno ispirato, e presentando al pubblico anche un suo brano inedito. La scena si compone di tre grandi cornici prospettiche all’interno delle quali sono proiettati i personaggi con i quali Repetto interagisce in diretta. Gli schermi all’interno delle cornici si animano e danno vita, come per magia, ai personaggi reali.

Con l’uso dell’intelligenza artificiale Mauro parla con sé stesso all’età di 20 anni, con il suo amico Pezzali di oggi e di molti anni prima. Naturalmente c’è anche l’Uomo Ragno... Quanto alla ‘colonna sonora’ il pubblico potrà fare una scorpacciata di canzoni degli 883, ma non mancheranno brani di artisti che hanno influenzato il duo, come Bon Jovi, Bruce Springsteen e addirittura Tom Waits.