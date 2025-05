Alla riscoperta dell’umorista Amurri

Il 28 giugno 1925 nasceva ad Ancona il grande autore umoristico Antonio Amurri. La città lo ricorda oggi (ore 17.30, ingresso libero) al caffè letterario The Mole, presso la Mole Vanvitelliana, dove sarà presentato il romanzo "Stavolta m’ammazzo sul serio". L’occasione è data dalla ripubblicazione dell’opera omnia di Amurri, scomparso a 67 anni nel 1992, da parte della casa editrice Baldini+Castoldi, che proprio in occasione del centenario della nascita ha deciso di ripubblicare tutta la sua fatica letteraria al ritmo di due titoli all’anno. L’incontro è patrocinato dal Comune, il cui assessore alla cultura Marta Paraventi ricorda la figura di Amurri come "umorista, scrittore, pittore, disegnatore satirico, indimenticato creatore di programmi storici di varietà della televisione e della radio italiana degli anni ’60, ‘70 e ‘80, nonché di canzoni che sono rimaste nella storia della musica del nostro paese. Basti pensare alla celebre ‘Vorrei che fosse amore’ di Mina. Grazie alla Baldini & Castoldi per aver messo al centro della sua attività editoriale questo figlio illustre di Ancona".

Alla presentazione interverranno i figli di Amurri: Franco, Roberta e Valentina. Ripubblicato nei giorni scorsi, "Stavolta m’ammazzo sul serio", è stato definito "il romanzo della maturità" di Amurri. Maria Rosa Marchesi Bastianelli, che modererà l’incontro, scrive che il libro "nasce da una vera, lunga riflessione e dalla voglia improvvisa di parlare di sé. Una sorta di confessione necessaria dove il suicidio è solo un pretesto per parlare del proprio intimo personale. Il disagio dell’alter ego dell’autore, Antonello Rossi, fornisce ad Antonio l’occasione per prendere in esame temi che gli stanno molto a cuore: dalla crisi di coppia all’adulterio spudoratamente dichiarato, dallo scetticismo degli adolescenti all’esigenza di ricorrere alla psicoanalisi. Attraverso il sorriso e senza mai arrendersi alla commiserazione Amurri riesce a farci riflettere sui dolori esistenziali di un uomo che ha passato la mezza età. E’ un ridere pervaso di amarezza esistenziale perché tutto, con l’avanzare dell’età, è diventato difficile e inquietante".

Antonio Amurri, a differenza della maggioranza degli autori, che agiscono dietro le quinte, era e rimane un personaggio pubblico molto amato, grazie alle sue apparizioni in televisione nel tg satirico ‘Amurri e Verde News’, alla conduzione di trasmissioni in radio, al successo popolare dei suoi libri.