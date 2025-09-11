Alla riscoperta di Palazzo Ferretti. Nuove opere sulla terrazza vanvitelliana

La splendida terrazza di Palazzo Ferretti, sede del Museo Archeologico, arricchisce il proprio fascino grazie a un nuovo allestimento di manufatti in pietra, rendendo fruibili al pubblico opere che raccontano la storia della famiglia Ferretti e della città, restituite al loro splendore e ora parte integrante del percorso museale a tutto tondo. Già dal recente restauro era possibile ammirare il ritrovato decoro della prestigiosa panchina impreziosita dalla "Gloria di cherubini" e il sedile in pietra rossa, realizzati con marmi provenienti dalla cappella Ferretti della ex chiesa di Sant’Agostino. A quest’ultima si aggiungono altre imponenti opere lapidee provenienti dal palazzo, in particolare lo Stemma Ferretti risalente al XVIII secolo, scolpito nella sua forma originaria di scudo sannitico bandato di cinque pezzi, la vera da pozzo cinquecentesca in marmo, su cui è scolpito a bassorilievo lo stemma dei Ferretti e un puntale di fontana del XVIII secolo in calcare, decorato con elementi di ispirazione vegetale che sostengono due aquile alternate a teste di cane con le fauci spalancate. Il tutto inserito su basamenti che garantiscono la sicurezza delle opere e dei visitatori, e un pulito e sobrio colpo d’occhio, che si distingue ma non contrasta con la dimensione vanvitelliana della terrazza.

C’è anche una seconda imponente vera da pozzo del XV secolo, proveniente da Palazzo Antiqui, già documentata nel convento di San Francesco alle Scale e trasferita nel 1958 a Palazzo Ferretti, superstite dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Con questi interventi il Museo Archeologico Nazionale delle Marche amplia la propria proposta culturale, sempre più ricca e variegata. Per garantire una fruizione più ampia e inclusiva le opere saranno accompagnate da didascalie in italiano, inglese e in braille, rafforzando l’impegno per una completa accessibilità del patrimonio culturale. Un piccolo assaggio dell’immenso patrimonio custodito nei depositi del più importante museo archeologico marchigiano, in attesa dell’apertura al pubblico dei depositi visitabili, al quale si sta lavorando grazie a un progetto PNRR.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di riscoperta di Palazzo Ferretti e del suo grande valore storico-architettonico. La Direzione regionale Musei Marche intende recuperare panorami, scorci e vedute negli spazi cinquecenteschi e settecenteschi, dando seguito all’importante lavoro di indagine architettonica e storica svolto con la Scuola di specializzazione in beni architettonici dell’Università Federico II di Napoli. La terrazza vanvitelliana è stata quindi al centro di un’operazione di riposizionamento e recupero degli elementi dell’arredo floreale, alleggerendo e liberando armonicamente il fronte panoramico aperto sul porto antico.