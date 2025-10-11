Alla Rocca la mostra dedicata a Hugo Pratt

Hugo Pratt da oggi in mostra alla Rocca Roveresca. Alle 18 il taglio del nastro: l’esposizione segna l’inizio di un importante percorso di celebrazione della figura e dell’opera di Hugo Pratt. Un viaggio immersivo tra la vita, le opere e le letture del padre di Corto Maltese. Nei sotterranei della Rocca Roveresca due sale espositive accoglieranno il pubblico in un’atmosfera d’altri tempi, tra mattoni e soffitti a volta, dove si potranno ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Pratt. Dal periodo dell’infanzia, vissuto a Venezia, passando per l’adolescenza in Etiopia durante la guerra, fino alle prime tavole a china e all’affermazione in Argentina. Il percorso narrativo prosegue con il ritorno in Italia negli anni Sessanta, e culmina nel successo internazionale ottenuto grazie alla creazione di Corto Maltese, il marinaio divenuto icona mondiale. Al piano terra della Rocca Roveresca sarà inoltre possibile ammirare le tavole realizzate dai giovani artisti vincitori della prima edizione dell’Hugo Pratt Comics Award. Questo premio, rivolto alle scuole di fumetto di tutta Europa, vedrà la cerimonia di premiazione il 25 ottobre, sempre a Senigallia, alle 18, presso l’Auditorium San Rocco. Questa iniziativa si inserisce all’interno del ’triennio prattiano’, un ciclo di omaggi che ha preso avvio quest’anno in occasione del 30esimo anniversario della scomparsa di Pratt, e che culminerà nel 2027, anno del centenario della sua nascita.