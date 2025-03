Alla Rotonda sfila il commercio cittadino

Alla Rotonda a Mare sette serate per dire grazie alle attività senigalliesi. Si è svolta martedì la quarta di sette serate che l’Amministrazione comunale ha voluto organizzare in onore degli imprenditori senigalliesi. Sono decine le attività che ogni serata ricevono la pergamena: "Volevamo dire grazie a tutti, perchè se Senigallia è tornata a raggiungere alti livelli è anche grazie a tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per renderla migliore" – spiega Alan Canestrati, assessore alle Attività Economiche –. Le prossime date in programma sono quelle del 24 e 27 marzo e del 1 aprile. Martedì è stato il giorno della ‘Cantonessa’, tra i premiati c’era anche Daniela Coppari di Canton’Art, 41 anni di attività che da tradizione, ogni anno è la prima ad aprire la vetrina natalizia e ad organizzare, autonomamente, il primo evento dedicato al Natale. Come i titolari delle attività, a Daniela Coppari il sindaco ha consegnato la pergamena, a lei è stato chiesto cosa consiglia ai giovani che vorrebbero aprire un’attività: "Io il prossimo anno vado in pensione, potrei vendergli la mia!" - ha ironizzato – Un’iniziativa che gli esercenti senigalliesi hanno colto con entusiasmo e che è accompagnata, ad ogni serata, dalla canzone ‘Senigallia’ scritta per omaggiare la sua città dal musicista Fabiano Pierfederici.