"Cercando le radici, alla scoperta dei nostri antenati" è il titolo dell’evento culturale promosso da Italea Marche e in programma sabato alle 17.30 alla Sala Maggiore della Biblioteca Planettiana di Jesi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune e la Fondazione Marche Cultura e servirà per esplorare il tema della genealogia come percorso di riscoperta delle proprie origini, offrendo un’opportunità unica per riflettere su storia, identità e memoria collettiva.

L’introduzione sarà curata da Arianna Censori, genealogista di Italea Marche, che illustrerà la ricca dotazione degli archivi a disposizione del Comune, partendo dall’Archivio storico comunale, conservati dalla Biblioteca Planettiana. Protagonista dell’evento il dottor Matteo Borelli, genealogista, socio dell’Istituto Araldico Genealogico di Bologna e membro dell’Association of Professional Genealogists, che guiderà i partecipanti in un seminario introduttivo dedicato alla ricerca genealogica e alla ricostruzione della storia familiare.

L’incontro si inserisce nel percorso promosso da Italea Marche per valorizzare il patrimonio storico e culturale delle Marche, con particolare attenzione al fenomeno dell’emigrazione.