Alla scoperta dei tesori di Portonovo dalla Torre al Fortino a Santa Maria. Per finire un pic nic a chilometro zero Trascorri una mattina nella splendida baia di Portonovo: escursione guidata con Risorse Cooperativa e Passamontagna Trekking per ammirare la macchia mediterranea, il Fortino, la Torre e Santa Maria. Finale con pic-nic a base di prodotti a Km 0.