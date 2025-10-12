Alla scoperta dei tesori nascosti con le Giornate Fai di Autunno

Seconda e ultima delle ‘Giornate Fai di Autunno’, l’evento che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Tanti i luoghi che verranno aperti grazie al contributo dei volontari e degli studenti ‘Apprendisti Ciceroni’.

Nella provincia di Ancona saranno 10, di cui quattro nel capoluogo: la Caserma dei Vigili del Fuoco, il Palazzo del Comune, la chiesa di Santa Barbara, all’interno del comprensorio della Marina Militare al Piano, che conserva preziosi cimeli provenienti dalla chiesa della Madonna del Mare di Pola salvati in seguito dell’esodo giuliano dalmata, e Villa Favorita, oggi sede del centro ricerche e studi Istao, circondata da un pregevole parco.

A Loreto apertura straordinaria della Sala dei Vescovi e di Villa Bonci, all’interno del complesso militare dell’Aeronautica. A Fabriano si segnala la visita speciale al Museo dello Spumante Scacchi; Scacchi era un medico fabrianese che nel XVII secolo mise a punto una tecnica per produrre lo spumante 50 anni prima di Dom Perignon; sempre a Fabriano sarà possibile visitare la preziosa chiesa di Santa Maria delle Stelle.

Un’altra ‘chicca’ è Palazzo dei Conti Ripanti di Jesi. Il visitatore potrà entrare in una dimensione senza tempo di grande suggestione. C’è poì la Fornace di Moie, bellissimo edificio di archeologia industriale.