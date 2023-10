Alla scoperta del Museo Diocesano: "La storia degli arazzi fiamminghi"

"Visitando il Museo Diocesano di Ancona, quando si entra nella Sala degli Arazzi, ci si trova di fronte ad una cascata di luce, di colori e di bellezza impareggiabili. L’occhio si apre allo stupore e alla meraviglia, la mente spazia per alti sentieri e il cuore esulta di fronte a capolavori d’arte". Con queste parole monsignor Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo, inizia la presentazione di un interessantissimo volume, appena pubblicato, dal titolo: "Gli arazzi fiamminghi del Museo Diocesano di Ancona. Committenza e datazione". L’opera, curata da don Luca Bottegoni, direttore dell’ufficio beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi, e da Nadia Falaschini, storica dell’arte, ripercorre nei dettagli la storia e le vicende legate alle quattro splendide opere d’arte conservate nel museo anconetano. Di grande valore documentario la ricerca che è stata svolta negli Archivi Diocesano e di Stato, tra cui il testamento dell’abate Giacomo Giuseppe Buccelleni, esponente di una nobile famiglia bresciana aggregata alla nobiltà anconetana. Attraverso quest’atto, redatto nel 1702, tra i molteplici lasciti benefici compare quello di 2000 scudi per "fabbricare in Fiandra con migliore disegno quattro panni d’arazzo rappresentanti in uno la Cena del Signore, nel altro la Resurettione, nel altro la Nascita e nel altro l’Assuntione della Beata Vergine Maria al Cielo con peso di due messe il mese in perpetuo da celebrarsi per l’Anima mia e per quella della Sig.ra Vittoria mia sorella quali panni si esponghino nell’Altare maggiore conforme le festività corenti". Volontà che furono rispettate e grazie alle quali gli arazzi, esposti soltanto in occasione delle festività, sono giunti intatti sino a noi.

L’opera di ricerca, edita da Palumbi, affronta poi, singolarmente, per ogni telo, un’analisi completa della rappresentazione che si collega direttamente alla produzione del noto artista fiammingo Pieter Paul Rubens. Un capitolo è interamente dedicato alla Confraternita del Santissimo Sacramento di Ancona, fondata nel XVI secolo, che operò sino al XX secolo. Completa il volume la Raccolta libraria dell’abate Buccelleni e il suo lascito testamentario. Preziosissime, al fine di future ricerche, le consistenti appendici documentarie e la corposa bibliografia. Un volume da leggere per scoprire una parte della storia anconetana, che invita ad entrare in uno dei musei più interessanti di Ancona, il Museo Diocesano Monsignor Recanatini.

Claudio Desideri