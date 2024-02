Alla scoperta della città perduta. Ecco i "Palazzi storici di Ancona"

Un piccolo volume, praticamente introvabile, ricco di notizie e unico nell’affrontare un tema specifico nella storia millenaria di Ancona, i "Palazzi storici di Ancona". Edito da il Lavoro Editoriale, il libro è opera di uno dei più noti studiosi della città, Vincenzo Pirani. L’autore, nella presentazione, descrive l’evoluzione urbanistica del capoluogo, dai tempi più antichi del periodo piceno, greco e romano a quelli recenti del secondo conflitto mondiale, che hanno praticamente privato la città di gran parte del suo antico patrimonio edilizio. Dove non è giunto l’uomo con le sue distruzioni è arrivato il mare facendo scomparire palazzi, chiese e scogli degli antichi porti i cui nomi, San Clemente e Volpe, restano ancora nella memoria degli anconetani. Pirani, nel volume, avvia una visita della città partendo dalla sommità, il colle Guasco, seguendo quattro itinerari alla scoperta di grandi e piccoli palazzi storici, la maggior parte dei quali non sono contemplati nelle guide e di cui l’autore descrive storia e architettura nei minimi particolari. Come nel caso del palazzo dei conti Pichi, oggi trasformato in hotel, in via della Loggia, le cui origini risalgono al XV secolo. Danneggiato nel periodo bellico, negli anni perse lo scalone monumentale e gli affreschi che ornavano gli ambienti. Di fronte c’è un nuovo edificio eretto sui resti di palazzo Manciforte, del quale rimangono soltanto poche arcate. Proseguendo tra le curiosità, sotto la Cattedrale, ecco la Casa del Boia, così chiamata perché un tempo fu la residenza del boia, che la tradizione vuole venisse ad Ancona periodicamente per le esecuzioni capitali. Il primo piano poggia su una cisterna romana del I secolo d.C., che consentiva l’approvvigionamento idrico del porto, in un pendio nel quale sono presenti altre cisterne di cui restano solo pochi elementi. Altra curiosità il Palazzo Pierantoni-Nasuti, conosciuto come Fiorato, in via Matteotti, così chiamato per le decorazioni rossastre che ne ornano la facciata alla maniera dei Rolli genovesi. Il Palazzo De Foresta, in fondo a piazza del Plebiscito, ad angolo con il Palazzo della Prefettura, nella veste cinquecentesca e frutto di un articolato intervento su un manufatto medioevale che arrivava sino a via della Loggia, dove nel XVIII secolo fu eretto il palazzo della famiglia Gozzi di Ragusa (odierna Dubrovnik). Un viaggio affascinante nel tempo e nella storia che permette di scoprire residenze e angoli unici dal punto di vista artistico e architettonico di una antica "città dalla vita ricca e sofisticata".