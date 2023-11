Alla scoperta della città tra "scrigni sacri" e camminata in notturna

Oggi c’è una doppia occasione per andare (o riandare) alla scoperta del patrimonio storico, artistico e architettonico di Ancona.

La prima è offerta dalla decima edizione della rassegna ‘Scrigni sacri’. Alle ore 14.30 dalla chiesa di Santa Maria della Piazza partirà la visita guidata ‘Le meraviglie dell’arte’, un itinerario attraverso le principali chiese e piazze del centro storico che arriverà fino al Museo Diocesano, dove tra l’altro si potranno ammirare gli arazzi rubensiani. L’iniziativa è a ingresso libero.

L’altra visita guidata è in programma alle ore 21. Da piazza a Roma prenderà il via un nuovo appuntamento con ‘Anconacammina’. I partecipanti potranno fare un’affascinante passeggiata serale in compagnia dei volontari dell’AVIS comunale e del CAI - Sezione Ancona. Anche in questo caso l’iniziativa è libera e gratuita. Per informazioni: www.avis.itancona e avis.ancona@ospedaliriuniti.marche.it.