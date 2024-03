Alla scoperta della vera Ancona. Ad Arezzo per la vittoria perduta

Con il solito e affezionato gruppo di tifosi al seguito anche al Città di Arezzo – sono attesi in 188 – l’Ancona scende in campo, oggi in Toscana, pronta a una nuova sfida in cui cercare punti per la sua corsa verso la salvezza diretta e ossigeno per il suo stato di salute. Contro il Rimini, domenica scorsa, un’Ancona double-face: molto buona nel primo tempo, incredibilmente capace di gettare al vento la partita nella ripresa. Il dubbio è proprio questo: sarà capace l’Ancona, oggi pomeriggio, di ripetere la prova del primo tempo contro il Rimini, che faceva seguito a tre risultati utili consecutivi e che mostrava una squadra che avrebbe potuto raggiungere l’obiettivo minimo stagionale senza grossi patemi?

Oppure la tifoseria si troverà di fronte nuovamente le fragilità e i blackout di una squadra che finora non è mai riuscita a centrare due successi consecutivi e che nelle prossime nove partite della stagione regolare dovrà conquistare almeno dieci punti per mettersi al riparo da brutte sorprese? L’Ancona non può fare i conti e ad Arezzo deve solo provare a vincere. Per scrollarsi di dosso l’ennesima rimonta subita, per mostrare alla tifoseria che l’ha contestata alla fine della partita con il Rimini il suo volto migliore.

Perché i tifosi, in questo ultimo tratto di cammino verso la salvezza, rappresentano una risorsa di estremo rilievo, in casa ma anche in trasferta, proprio come oggi pomeriggio ad Arezzo. E, non da ultimo, per il presidente Tiong.

Colavitto deve fare a meno di Saco, squalificato, e di Paolucci, infortunato, in compenso recupera Clemente. Martina non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina, così come dovrebbe esordire in biancorosso Pasini, l’ultimo innesto, che dovrebbe trovare posto in difesa, pronto a portare il suo bagaglio d’esperienza a fianco a Cella e Mondonico. A centrocampo, dunque, esterni Clemente e Agyemang, con Gatto che torna in cabina di regia, affiancato dalle mezzali Prezioso e Basso – quest’ultimo in settimana ha mostrato un’ottima condizione – oppure Cioffi.

Davanti insieme a Spagnoli dovrebbe essere schierato Giampaolo, l’attaccante che Colavitto predilige, almeno in questa fase. Dall’altra parte un Arezzo undicesimo in classifica che viene dal pari di Ferrara contro la Spal. Indiani dovrebbe recuperare Ekuban per la panchina e non al meglio, al centro dell’attacco c’è Gucci, vertice del 4-2-3-1 e a quota 10 gol segnati come Spagnoli.

Sono 16 i precedenti ad Arezzo, in cui l’Ancona ha vinto solo due volte, nei playoff di C1 a giugno 2000 e ad aprile 2008, sempre in C1. All’andata al Del Conero fu la prima partita del Colavitto 2.0 e l’Ancona si impose 3-0, gol di Energe, Spagnoli e Paolucci, ma oggi è un altro momento e la partita sarà molto più difficile.

Giuseppe Poli