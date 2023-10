Alla scoperta dell’Ancona Barocca tra accademie, pastori e poesia

"Accademia Barocca", l’apprezzato ciclo di incontri culturali su temi del periodo proposto dalla rassegna ‘AnconaBarocca’, affronta un universo culturale tanto ricco e importante quanto oggi poco noto, seppure di notevole influenza sulla società coeva e sugli sviluppi penetrati nelle epoche successive: il mondo raffinato ed esclusivo delle Accademie, i consessi privati di alta cultura che riunivano artisti e intellettuali, in cui ha trovato stimolo e sintesi un’ampia elaborazione d’arte e di idee. Domani (ore 17.30) nella Sala convegni del Museo Archeologico Nazionale delle Marche è previsto l’incontro con Enrico Zucchi, ricercatore di Scienze filologiche e letterarie dell’Università di Padova, dall’eloquente titolo "Accademie, pastori e poesia tra Roma e le Marche".

Una fonte generosa, quella delle Accademie, di alta cultura e raffinatezza esistenziale, importante per i suoi stimoli contemporanei e futuri: dalla vicenda storica del fenomeno sociale stesso ai valori espressi, alle sue influenze sulla società. L’incontro è un’immersione nel suo meraviglioso universo, artistico ed etico: da Roma, in cui fioriscono già dal ‘500, alle Marche in cui dilagano in epoca barocca, e da dove proviene il primo custode e animatore della notissima Accademia d’Arcadia. E’ il maceratese Giovanni Crescimbeni, poeta e letterato che guiderà il sodalizio romano per quaranta anni e la cui presenza ha avuto peso nella diffusione in loco dello spirito arcadico e del suo crogiolo di immaginario concettuale e pratica artistica, poesia e musica.

Nutrita anche la componente arcadica di Ancona, che annovererà nomi come Oliviero Ronca, Francesco Antonio Gervasi, Domenico Bionzi, Andrea Malacari, Luigi Godard, Carlo Vitali, Giuseppe Nicola Bonavia. Appuntamento dunque domani (ore 17.30) nella Sala convegni del Museo Archeologico Nazionale delle Marche