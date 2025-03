Alla scoperta delle Pietre d’inciampo in ricordo delle vittime del nazifascismo

Siamo andati in giro per la nostra città alla scoperta delle pietre d’inciampo, un piccolo monumento per ricordare le persone deportate nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Le pietre d’inciampo sono state ideate dall’artista tedesco Gunter Demning. Il 27 gennaio 2025, in occasione della Giornata della memoria, siamo andati nel centro di Ancona a cercare le pietre d’inciampo. Ma cosa sono esattamente le pietre d’inciampo? Si tratta di piccoli monumenti di ottone, anche più piccoli di una lapide (10 x 10 x 10 cm) che stanno davanti ai portoni delle abitazioni o davanti ai negozi dove lavoravano le vittime del nazifascismo. Le prime pietre d’inciampo furono create ed esposte nel 1992, in Germania. Appena arrivati non sapevamo dove si trovavano di preciso, perciò la maestra ci ha detto: ‘Occhi aperti, guardate vicino ai negozi o vicino ai portoni’. La prima pietra d’inciampo l’abbiamo trovata davanti a un palazzo e apparteneva a Clara Sereno, nata nel 1911, arrestata il 16 ottobre 1943, deportata Auschwitz ed assassinata. Di seguito abbiamo trovato due pietre d’inciampo vicine. Noi pensavamo che si riferissero a un fratello e a una sorella. Il maschio si chiamava Mosè Coen, nato nel 1891, arrestato il 12 maggio 1904 e deportato Auschwitz, poi qui assassinato, mentre la sorella si chiamava Enrica Coen, nata nel 1888, arrestata il 16 ottobre 1943, deportata Auschwitz e qui assassinata il 23 ottobre 1944. Abbiamo anche trovato Piero Sonnino, nato nel 1900, arrestato il 25 dicembre 1943, deportato ad Auschwitz ed assassinato il 20 gennaio 1945. Ne abbiamo trovate altre… In tutto erano sette. Nel ‘cadere’ sulle pietre d’inciampo ci siamo sentiti tristi e dispiaciuti, ma soprattutto esse ci hanno fatto riflettere sul passato, su come le persone sono state portate via da casa loro, e di sono state trattate. Dopo aver finito la passeggiata, l’abbiamo raccontata ai nostri genitori, e loro non sapevano cos’erano le pietre d’inciampo, così glielo abbiamo spiegato. Alcuni di noi si sono stupiti nel vedere le pietre, in quanto non le avevano mai notate pur passando di lì chissà quante volte. Altri invece non le apprezzano e le imbrattano e rovinano; infatti la notte tra il 9 e il 10 dicembre 2018 a Roma sono state portate via da mani sconosciute, ma per fortuna altre mani, tra cui quelle di studenti universitari, hanno fatto ribrillare le pietre d’inciampo anche più di prima. Emily, Elia e Dreick