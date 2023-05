Alla scoperta di Palazzo Benincasa tra dipinti, lettere e documenti

Entrare in un antico e famoso palazzo, girovagare per le sue stanze con il naso all’insù e gli occhi pieni di curiosità nel vedere affreschi di santi, dei e peccatrici, e tornare indietro nel tempo, per scopre modi di vivere e pensieri di chi ha vissuto in quegli ambienti.

Il palazzo in questione è il Benincasa, di via della Loggia, appartenuto dal 1400 alla fine dell’800 a una delle più importanti famiglie anconitane che ha dato i natali a una miriade di uomini illustri tra cui spiccano il poeta Cinzio e il cartografo Grazioso.

Un palazzo che custodisce intatti gli affreschi del piano nobile che furono realizzati nella seconda metà del 700’ e nei primi anni dell’800’.

Le curiosità e i significati simbolici di questi affreschi sono stati raccolti nel volume: "Peccatrici evangeliche, beati biblici e antichi dei. Sacro e profano nel ciclo decorativo di Palazzo Benincasa ad Ancona" curato dalla dott.ssa Maria Luisa Ricci, esperta in Management dei Beni culturali.

Il volume non spiega solamente il ciclo pittorico ma racconta anche la fortunata storia della famiglia e del suo palazzo, con i particolari legati alla realizzazione delle prime decorazioni create sotto la supervisione dell’oratoriano, Giuseppe Benincasa, in occasione delle nozze del nipote Stefano con la principessa romana Ignazia Altieri.

Attraverso lettere e documenti dell’epoca sino ad oggi sconosciuti, l’autrice racconta anche la seconda campagna decorativa, voluta da Stefano e avvenuta per le sue seconde nozze, dopo la morte della prima moglie, con Olimpia Rangoni Terzi di Modena.

Il volume esegue una attenta e minuziosa lettura iconografica della prima campagna con le Stanze della Tempesta, dell’udienza e delle Beatitudine e della seconda con i miti, le allegorie e cineserie delle Stanze degli Dei, del Trionfo della Virtù, delle Quattro Stagioni e degli Stemmi, delle Virtù e Orientale. Di grande interesse la messa a confronto degli affreschi Benincasa con i dipinti murali di altri palazzi gentilizi anconetani, Ferretti e Millo Burbon del Monte, che vede il Pallavicini essere il possibile artefice delle decorazioni presenti nella Stanza dell’udienza.

I dipinti delle nove stanze prese in esame sono descritti con minuzia di particolari che ben identificano i personaggi, interpretando le scene di cui questi sono protagonisti.

Personaggi sacri, come quelli voluti dal religioso Giuseppe Benincasa e profani come quelli scelti dal politico e uomo d’affari, Stefano. Specchio dei tempi e della vita del patriziato anconetano.

Claudio Desideri