Alla Trattoria Da Nordio c’è "Appennello" tra buona cucina e arte

Quando la creatività artistica incontra la buona tavola. Potrebbe essere lo slogan dell’appuntamento di oggi (ore 20) alla Trattoria Da Nordio in via San Martino ad Ancona. A proporlo è Appennello, il primo organizzatore in Italia di eventi paint & sip, che torna nel capoluogo per portare fantasia, spensieratezza, voglia di divertirsi e ovviamente tutto il materiale necessario. Alla guida dei pennelli per questa occasione ci sarà l’artender Serena Tiberio, che accompagnerà i presenti nella realizzazione della meravigliosa ‘Notte Stellata’ di Van Gogh (ma si potrà dipingere anche altro). Il prezzo (63 euro) comprende anche una proposta di cibo e bevande. Prenotazioni 0712072391.