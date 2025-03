All’Accademia dello Stoccafisso incontro con Tiriduzzi

Ultimo appuntamento con la serie di incontri dedicati al piatto tipico della tradizione culinaria del capoluogo marchigiano, lo stoccafisso all’anconetana. L’iniziativa è organizzata dall’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana, fondata a Portonovo di Ancona nel 1997.

Oggi pomeriggio (ore 17.30), nella sede operativa dell’Accademia, situata in via Tavernelle 122, il relatore sarà Mauro Tiriduzzi, protagonista di un intervento dedicato in particolare ai valori nutrizionali dello stoccafisso, piatto particolarmente ‘ricco’. L’incontro sarà introdotto da Pericle Truja, presidente dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana.