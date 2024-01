All’Accademia56 un laboratorio teatrale su Woody Allen

Un laboratorio teatrale avente come tema Woody Allen. E’ quanto propone questa sera (ore 21) l’Accademia56 di Ancona, cominciando con una lezione di prova. Il laboratorio è a cura di Talia Donato, e si svolgerà il mercoledì dalle ore 19 alle 21. La messa in scena del ‘risultato’ dell’iniziativa è in programma a settembre. Regista ed interprete, Woody Allen mette in scena un uomo completamente antitetico allo stereotipato eroe hollywoodiano privo di dubbi e di timori. L’intellettuale nevrotico che si interroga sul significato della vita, che si siede sul lettino dello psicoanalista ed avverte la sua inadeguatezza di fronte alla frenesia del mondo occidentale contemporaneo trova una materializzazione degli interrogativi che affliggono l’uomo. Con un’ironia affilata e mai scontata Allen riesce a parlare di tutti noi, dei nostri dilemmi e del nostro smarrimento dinnanzi ad una società che sottrae sempre più spazio all’interiorità.