All’Amelie sul palco la DB Power Sound Band Milonguita del giovedì al circolo Arci Germontari

Musica dal vivo questa sera (ore 21) da Amelie, in piazzale Loreto ad Ancona. Sul palco salirà una formazione specializzata nel riproporre i grandi classici della musica italiana, i DB Power Sound Band. Il loro repertorio si concentra soprattutto sugli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, ma arriva anche ai giorni nostri. Il concerto avrà come caposaldi quattro nomi amatissimi: Zucchero, Ligabue, Vasco Rossi e, last but not least, l’intramontabile Lucio Battisti. Per informazioni e prenotazioni: 071 2075481. Ritmi latini protagonisti invece poco più ‘a monte’. Al Circolo Arci Germontari di via Colleverde, infatti, torna l’appuntamento con ‘La Milonguita del Giovedì’ (ore 21). La serata sarà animata dal ‘musicalizador’ resident Giorgio Tango Gaggiotti.