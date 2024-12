All’Antiquarium di Numana si gioca con "ArcheoPlaylist"

Quando osservate l’incanto di un tramonto o di un paesaggio pensate a una canzone? O vi capita spesso di fantasticare a suon di musica? Allora sarà divertente andare all’Antiquarium di Numana e giocare abbinando un reperto a una canzone o a una musica che, secondo voi, corrisponde a quell’oggetto. La forma, il colore, l’utilizzo di un reperto, infatti, possono ispirare un rimando alla sfera musicale. Come si gioca? L’invito è quello di visitare l’Antiquarium, osservare alcuni oggetti, seguire semplici indicazioni e lasciarsi trasportare dall’immaginazione per creare una ‘ArcheoPlaylist’. Dai suggerimenti dei partecipanti saranno selezionati i brani che appariranno su Spotify, nell’ArcheoPlaylist dell’Antiquarium. Tutto nasce da un’idea di Filippo Alfieri (elaborazione schede di Giulia Sinopoli), messa in pratica dal personale dell’Antiquarium. L’appuntamento è ogni domenica pomeriggio e a Capodanno alle ore 17.30. Il 1 gennaio l’Antiquarium sarà aperto dalle 16 alle 19.45.