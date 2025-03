All’Antiquarium Statale si va alla scoperta degli Etruschi con l’archeologo Fazzini

L’Antiquarium Statale di Numana oggi (ore 17) propone un evento particolare, ‘Sandalia tyrrenika. Lusso etrusco di una regina picena’. L’archeologo Fabio Fazzini presenterà le riproduzioni dei sandali trovati nella tomba della Regina di Sirolo-Numana. Anche l’abbigliamento esprimeva il potere e il prestigio delle ‘signore’ picene. Le calzature mostrano il gusto per la raffinatezza e il lusso, condiviso con le aristocrazie etrusche. Un’apertura alle mode esterne che non stupisce a Numana, centro di vivaci scambi commerciali e culturali. Grazie all’archeologia sperimentale i preziosi sandali tornano al loro splendore originale, e diventano accessibili alle persone con disabilità visiva. Le riproduzioni resteranno all’Antiquarium. Ingresso gratuito per le donne.