All’Archivio di Stato la presentazione di due volumi sulla città

L’Archivio di Stato di Ancona questo pomeriggio (ore 16,30), nella propria sede situata in via Maggini 80, presenterà due interessanti pubblicazioni. La prima, ‘Inventario dei fondi Aggregati all’Archivio del Comune di Ancona – Antico regime’, sarà commentata dal Soprintendente archivistico e bibliografico delle Marche Benedetto Luigi Compagnoni. L’opera completa l’inventariazione analitica delle scritture afferenti al complesso archivistico principale. Si tratta di dodici fondi, aggregati a quello comunale, in cui sono descritti documenti prodotti da istituzioni, enti, associazioni e privati. Il secondo volume, ‘La memoria condivisa. Studi, progetti e attività d’Istituto’, sarà presentato dalla vicedirettrice dell’Archivio di Stato Silvia Caporaletti insieme al direttore Carlo Giacomini, curatore di entrambi i volumi.