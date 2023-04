Allarme alcol tra i giovani Intossicato a soli 14 anni: gli amici chiamano i soccorsi

Bere tanto fino al punto di perdere i sensi e finire in pronto soccorso per una intossicazione acuta da alcol a soli 14 anni. E’ successo nel tardo pomeriggio di sabato, in un parco del centro cittadino, dove si erano ritrovati un gruppo di amici minorenni. Insieme avrebbero consumato bevande alcoliche e per uno di loro poteva finire molto male. Gli amici lo hanno visto in difficoltà dopo aver ingurgitato i cocktail, probabilmente autoprodotti, come purtroppo usano fare gli adolescenti, senza la consapevolezza che con gli alcolici non ci si scherza. Il 14enne ha accusato un malore ed è stramazzato a terra. Non rispondeva agli stimoli dei compagni che hanno così chiamato il 118, preoccupati per il loro amico. Al parco sono arrivate l’automedica e una ambulanza della Croce Gialla. I soccorritori hanno trovato il minorenne svenuto e dopo averlo trattato sul posto per farlo riprendere lo hanno caricato a bordo dell’ambulanza per portarlo in ospedale, a Torrette, con un codice di massima gravità.

In pronto soccorso è arrivato poco dopo le 19.30 e lì lo ha raggiunto anche la madre. Il 14enne aveva in corpo quasi 3 grammi litro di alcol, quattro volte superiore il limite di solito consentito a chi si mette alla guida di un veicolo. Con la dovuta cura, fatta in pronto soccorso, il ragazzino si è ripreso e dopo circa sette ore è stato dimesso dall’ospedale per ritornare a casa. Il suo non è l’unico caso a cui i medici devono far fronte nei fine settimana.

ma. ver.