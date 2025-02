Allarme alle Grazie. Altre esche killer nel parco: "Ho salvato il mio cane"

Porta il cane a fare una passeggiata e nello sgambatoio trova pezzi di wurstel con diverse viti infilate dentro. Torna l’incubo delle esche killer e questa volta la zona colpita è quella che si trova tra la scuola Domenico Savio e via delle Grazie. All’interno di un parco pubblico, che confina con l’istituto scolastico, c’è un’area cani recintata dove si può andare con il proprio animale lasciandolo anche senza guinzaglio. Ieri mattina un residente, poco prima delle 13, si è recato al parchetto con la sua Kira, una cagnolina nata dall’incrocio con un pastore tedesco. "Non c’era nessuno in quel momento al parco – racconta Cristiano D’Argenio – ho visto la mia cagnolina che masticava qualcosa e così mi sono avvicinato per vedere, i denti facevano un rumore metallico e mi sono accorto che era una vite, incastrata in un pezzo di wurstel. Glielo ho subito levato dalla bocca, appena in tempo prima che lo ingoiasse. Il boccone aveva due viti infilzate, ma nessuna delle due è stata inghiottita da Kira per fortuna. L’ho salvata in tempo. Mi sono guardato attorno e ho visto che c’erano altre esche così. Non erano bel visibili perché erano state gettate sotto ad un cespuglio dove solo il cane arriva. Erano lì per farle mangiare ai cani, è terribile. Non so chi possa essere stato, io mi sono preoccupato di chiamare la polizia locale che è arrivata in fretta".

D’Argenio ha raccontato agli agenti come era avvenuto il ritrovamento, poi la polizia locale ha pensato ad avvisare Anconambiente per far bonificare l’area dello sgambatoio. Il residente ha visto almeno tre esche ma ce ne sarebbero state almeno una dozzina nelle vicinanze. Un serio pericolo per i proprietari dei cani che ogni giorno usufruiscono dello sgambatoio per i propri animali. I bocconi di wurstel erano freschi, probabilmente messi in mattinata o nella notte con il fine di fare del male ai cani. Qualcuno che odia gli animali al punto di volerli morti.

I primi avvistamenti di queste esche erano avvenuti a Brecce Bianche, tra il 2021 e il 2022. Almeno in un caso, la polizia locale aveva individuato un responsabile, un residente della zona, che è finito anche a processo (il giudizio è ancora pendente) dopo essersi opposto ad un decreto penale di condanna. Esche simili erano state trovate poi a Vallemiano, al Viale della Vittoria e anche nelle aiuole di piazza Cavour. Una escalation di avvistamenti. I responsabili commettono un reato penale.