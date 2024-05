Allarme baby gang, ragazzino pestato

Tornano in azione le baby gang in città e in una zona già battuta in passato: all’esterno del Mc Donald’s di via Gorgolungo. È avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, poco dopo le 18, quando la zona era popolata da diverse persone, che si recavano anche al supermercato per fare la spesa. A un certo punto due minorenni hanno minacciato e poi preso a calci e pugni un ragazzino, minorenne anche lui (16 anni), per estorcergli denaro. Grazie al tempestivo allarme alle forze dell’ordine – chiamate dalla vittima dell’aggressione in primis e anche dai passanti nel piazzale esterno al Mc Donald’s – sono in intervenuti prontamente i carabinieri del nucleo radiomobile, i quali hanno bloccato la tentata rapina e identificato i due minorenni. Gli aggressori sono un 16enne già noto per fatti analoghi e un ragazzino di appena 13 anni, entrambi stranieri residenti in città, i quali, portati in caserma, sono stati quindi denunciati a piede libero. Dovranno rispondere di tentata rapina. Fortunatamente il 16enne, anche se sotto choc, non avrebbe riportato serie conseguenze fisiche, pur essendo finito al pronto soccorso. È riuscito a sottrarsi all’aggressione e ha chiamato i carabinieri con il cellulare. Torna alla ribalta dopo un breve periodo in cui l’allarme sembrava rientrato il fenomeno delle baby gang, dei pestaggi e delle aggressioni a scopo estorsivo. Sarebbero tre le bande che, tutte provenienti dal quartiere San Giuseppe e dal campo Boario, si sfiderebbero per conquistare campo. Ragazzi per lo più adolescenti o poco più, che dal quartiere San Giuseppe si spostano per monitorare i parchi cittadini. Aggressioni si sono registrate nei mesi scorsi anche nella zona del Mc Donald’s, luogo di ritrovo per molti minorenni All’inizio di aprile sono stati identificati altri componenti di una baby gang, tra i quali anche un maggiorenne, 19 anni, arrestato ed evaso più volte dai domiciliari. Aveva messo a segno almeno tre rapine in pieno centro con le vittime, spesso ma non solo ragazzini, che erano accerchiate, minacciate, anche con l’utilizzo di coltelli, e costrette a consegnare il denaro. L’ultimo episodio particolarmente violento si è registrato a marzo scorso nei giardini pubblici di viale Cavallotti, dove due ventenni sono stati aggrediti per denaro e sono finiti in ospedale. Il 16 aprile, dopo numerose denunce, il 19enne di origini straniere ma nato in Italia che ha messo a segno le tre rapine in pochi giorni, è stato messo ai domiciliari su disposizione del gip, ma già dopo poche ore è evaso. Riportato in casa, dopo pochi giorni è di nuovo scappato e si è reso irreperibile. Ripreso, è stato messo l’ennesima volta nei domiciliari.