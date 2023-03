Allarme cocaina rosa Il barbiere spacciatore nascondeva mezzo etto tra casa e bottega

di Marina Verdenelli

La droga rosa, dagli effetti devastanti su chi l’assume, trovata nella disponibilità di un barbiere. Pochi grammi l’aveva addosso quando venerdì pomeriggio, attorno alle 16, i carabinieri del Nas di Ancona, sono entrati nella sua attività, in via San Martino, pieno centro cittadino. Profumava ancora di fragola, l’odore che distingue questa pericolosa sostanza stupefacente denominata "cocaina rosa" per via del colore anche se non si tratta affatto di cocaina.

Il resto i militari, guidati dal comandante Alfredo Russo, lo hanno trovato nell’abitazione dell’artigiano, a Palombina. In tutto poco più di mezzo etto, 55 grammi per essere precisi, ben nascosti in casa ma non tanto da sfuggire alla perquisizione dei carabinieri. Per il barbiere, R.A.V., 30 anni, di origine colombiana, è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Adesso si trova in carcere a Montacuto, in attesa che sia fissata la convalida davanti al gip. I carabinieri venerdì era in città per dei controlli alle attività commerciali ed è toccato anche al barbiere, che ha in affitto una stanza all’interno di un immobile dove si trovano più negozi, anche questi sono stati oggetto di controlli, e risultati estranee ai fatti.

Entrati nel salone del barbiere i Nas si sono trattenuti un quarto d’ora uscendo poi con il titolare accanto per portarlo dritto a casa sua e perquisire l’abitazione. Nel negozio infatti c’era un quantitativo limitato della polverina rosa così i carabinieri hanno voluto andare a fondo visto anche che si è trattato del primo rinvenimento per questa particolare droga nella regione Marche. Una droga che nel giro dello spaccio viene chiamata "tusi". E in casa i carabinieri hanno fatto bingo. Il 30enne, che risulta essere cittadino italiano, anche se le origini sono appunto colombiane, ha l’attività in via San Martino dal 2018.

Una clientela che si rivolge a lui per tagliare barba e capelli. È al vaglio dei militari capire se il negozio serviva al 30enne per la presunta attività di spaccio e da dove arrivasse la droga che gli hanno trovato addosso e in casa. Nell’abitazione c’era anche tutto l’occorrente per confezionare le dosi e 2.500 euro in contanti considerati dai militari il provento di attività di spaccio. La droga rosa è composta da un mix di ketamina e mdma.

Ha forti effetti allucinogeni ed è pericolosa perché attira anche i giovanissimi e basta un piccolo quantitativo per fare effetto. Una droga costosa, detta dei vip, venduta anche 200 euro al grammo. Il provvedimento di arresto, eseguito dai carabinieri su indicazione della Procura, dovrà essere convalidato dal gip nelle prossime ore. Davanti al giudice il 30enne potrà difendersi dalle accuse contestate.