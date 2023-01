Allarme crepe sul Bastione "Così non ci sentiamo sicuri"

di Pierfrancesco Curzi

Il Bastione San Pietro, la splendida fortificazione che da via Oddo Di Biagio scende costeggiando via Cavorchie fino a via Matteotti a rischio statico. A denunciarlo sono gli stessi cittadini residenti nelle abitazioni di via Oddo Di Biagio che vanno dai civici 1 al 15. Il problema, stando alla segnalazione del gruppo di residenti, sarebbe sorto dopo le scosse del 9 novembre scorso, evento tellurico che altri danni ha causato in giro per la città, a partire dalla dichiarata inagibilità di ben tre plessi scolastici. A rivelare questo nuovo fronte di disagio legato alle conseguenze di quel sisma è stato il consigliere di Progetto Ancona Diego Urbisaglia che ieri ha chiesto conto della situazione all’assessore comunale Stefano Foresi. Lo stesso ha preso atto di questa nuova difficoltà e ha annunciato che provvederà a effettuare un’indagine statica e a chiedere eventualmente l’intervento dei vigili del fuoco.

"All’assessore Foresi ho chiesto se fosse a conoscenza delle condizioni di ammaloramento delle mura de Bastione San Pietro e se ha effettuato o prevede di effettuare una verifica approfondita delle sue condizioni. Inoltre ho chiesto informazioni su chi ricada, a livello catastale, la proprietà di quelle mura per accertare a chi competa eventualmente la manutenzione" ha detto nella sua interrogazione Urbisaglia. Le prime crepe sono apparse subito dopo le scosse di quasi tre mesi fa e da allora i cittadini hanno iniziato a preoccuparsi anche in virtù del fatto che qualche segnale negativo abbia iniziato a darla anche la mura stessa. Il Comune è competente solo per una piccola frazione di quelle mura, mentre la parte di via Cavorchie a scendere verso via Matteotti ricade sotto la responsabilità delle suore Pie Venerini che lì sopra hanno il convitto. Infine la parte di via Cavorchie a monte e lì la responsabilità è dei singoli proprietari delle case di via Di Biagi, appunto dall’1 al 15. Abitazioni suggestive, di prestigio, immerse nel verde, ma ora i condomini sono molto preoccupati. In una lettera inviata al Comune hanno chiesto che l’amministrazione provvedesse a effettuare un "sopralluogo più approfondito – si legge nel documento da una decina di proprietari – al fine di accertare la staticità del complesso murario, ma anche il ripristino dell’integrità e una pulizia della eccessiva e dannosa vegetazione".

Qualcosa di simile proprio Foresi aveva ordinato e poi fatto sulla grande mura di via Rupi di via XXIX Settembre (sotto l’hotel Seaport) lo scorso anno. Stando al documento dei proprietari di via Oddo Di Biagio, le crepe dunque sarebbero prima apparse dentro le singole abitazioni, poi dalla loro ricognizione è stata la volta della mura dove sono state notate delle disconnessioni.