Allarme erosione a San Michele. Lo studio: "Servono scogliere"

L’erosione della costa fa paura e fa temere in prospettiva per la tenuta della falesia su cui sorge Sirolo. Già in passato, alcuni stabilimenti balneari della perla rivierasca avevano dovuto rivedere l’organizzazione per le mareggiate e anche per questa estate il sindaco Filippo Moschella potrebbe dare l’ok all’installazione temporanea dei manufatti stagionali dei balneari della spiaggia di San Michele fuori dalle concessioni demaniali, in posizione protetta, perché collocata a una quota superiore, sacrificando magari un pezzo di spiaggia libera. Si aspettano le ultime mareggiate, quelle che potrebbero esserci a maggio, prima di prendere la decisione. Uno studio condotto per un anno dai docenti dell’Università Politecnica delle Marche è stato presentato ieri pomeriggio nella sede della Croce Azzurra di Sirolo. Presente anche il governatore Francesco Acquaroli e diversi esponenti politici. Con simulazioni digitali sull’innalzamento del mare in rapporto ai cambiamenti climatici sono state tratteggiate ipotesi tecniche per arginare il problema, in particolare la realizzazione di particolari scogliere davanti alla costa o più semplicemente l’apposizione di sacchi di sabbia a barriera durante l’inverno. È stato firmato infatti un accordo tra il Comune, l’Università e il Cnr per lo studio dell’incidenza delle mareggiate sulle spiagge sirolesi e del crollo della falesia, fenomeni che incidono sulla dimensione delle spiagge e sulla sicurezza del centro storico di Sirolo. Lo studio è stato finanziato interamente dalla Regione Marche con 170mila euro. "Su idea del vicesindaco Mengarelli abbiamo iniziato a occuparci della protezione delle coste in maniera integrata, chiedendoci come potevamo salvaguardare le spiagge, in primis San Michele e le Due Sorelle, che si muovono, e d’inverno le mareggiate picchiano sulla falesia, che soffre poi di frane continue", dice il primo cittadino. Un fenomeno storico: frane sono state censite anche sotto il centro storico dai primi del Novecento. Dagli anni Trenta la riva è arretrata e di molto. La situazione negli ultimi anni è peggiorata. E il ripascimento non sarebbe possibile, perché metterebbe a rischio l’esistenza di una alga fondamentale per l’ecosistema marino e non solo.