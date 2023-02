"Allarme furti, abbiamo paura a lasciare le case"

LORETO

Erano in tanti giovedì sera nella sala parrocchiale di Villa Musone di Loreto all’assemblea indetta per parlare dei problemi che attanagliano la frazione, in primis la questione sicurezza. Proprio martedì sera è stato sventato l’ennesimo furto in un appartamento in via Tevere, nella stessa palazzina dove aveva avuto luogo una rapina alla fine dell’anno scorso.

"Abbiamo paura addirittura a essere qui. I nostri cari anziani sono a casa da soli e chissà se stasera quei malviventi decidono di colpire di nuovo", hanno detto i residenti presenti, in un coro di paura, unanime. Presenti il sindaco Moreno Pieroni e la giunta che prenderanno ulteriori provvedimenti, riscrivendo al Prefetto la necessità di avere più controlli in zona per arginare la preoccupante ondata di furti e atti vandalici che potrebbero essere riconducibili allo stesso gruppetto di persone. In particolare a un giovane residente, principale sospettato per le due rapine di novembre e dicembre ai danni di anziane sole nelle loro case, arrestato per una spaccata a Civitanova e poi per un furto in un esercizio commerciale di Fano, a oggi di nuovo a piede libero.

In merito il Prefetto aveva già invitato il Comune a mantenere vive le interlocuzioni con il Comitati dei residenti e ad attivare gli strumenti del progetto "Controllo di vicinato" che è stato oggetto di protocollo sottoscritto da Prefettura e comune di Loreto. Già dal dicembre scorso erano stati intensificati i servizi di vigilanza e controllo sul territorio, integrati con le squadre di intervento operativo dell’arma dei carabinieri.