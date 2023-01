Allarme furti, controlli in città: trovato un uomo con precedenti

Ancora controlli straordinari del territorio, trovato a girare per la città della carta un uomo gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e, in particolare, per furto. Un fenomeno, quello dei furti in abitazione che non ha mancato di destare allarme nelle ultime settimane. Proseguono con costanza i controlli di ordine e sicurezza pubblica promossi dal questore di Ancona Cesare Capocasa. Nel pomeriggio di sabato, sotto la direzione del commissariato di Fabriano, poliziotti e carabinieri hanno svolto servizi straordinari, concentrandosi nelle aree del centro cittadino, maggiormente affollate nell’orario pomeridiano, e nelle aree periferiche. Il servizio interforze ha assicurato un penetrante controllo del territorio mediante il controllo di persone e veicoli. Complessivamente, in poche ore, sono state identificate 36 persone, controllati 19 veicoli e 4 esercizi commerciali intercettando una sola persona con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e, in particolare, per furto. Poliziotti e carabinieri hanno supervisionato anche le aree periferiche che nelle settimane scorse sono state teatro di numerosi furti in abitazione e, in particolare, nella fascia oraria che è stata privilegiata dai malintenzionati, e cioè dopo le 17, specie ma non solo in concomitanza con il finesettimana. Nel corso del servizio non sono state riscontrate anomalie, né mezzi né persone sospette a riprova, anche, dell’efficacia deterrente della costante visibilità delle forze dell’ordine sul territorio.