Allarme furti e truffe a Maiolati. Anziana consegna soldi e oro

Ancora furti in abitazione: stavolta in pieno giorno non appena i proprietari si sono allontanati per delle commissioni. Il furto è stato messo a segno martedì mattina in un appartamento al piano terra nella zona residenziale vicina al colle Celeste, a Maiolati. I malviventi si sono infiltrati da una finestra a piano terra forzando una finestra. Una volta dentro hanno fatto razzia di oro e preziosi mettendo tutto a soqquadro. Le indagini sono in mano ai carabinieri. L’allarme furti cresce sui social network dove sono tante le segnalazioni di auto e movimenti sospetti. È dei giorni scorsi sempre a Maiolati Spontini poi la truffa del finto carabiniere. Un’anziana ha consegnato denaro e oro ad un malvivente che spacciandosi per militaŕe parlava di un familiare coinvolto in un grave incidente stradale e della necessità di pagare per tirarlo fuori dai guai. La nonnina sotto choc ha consegnato tutto quello che aveva, scoprendo solo più tardi che si trattava di un raggiro. Un altro tentato furto sempre in zona, si è verificato lo stesso giorno.