Allarme furti: tentano un nuovo colpo a San Biagio

OSIMO

E’ emergenza furti in Valmusone. Ieri notte alle 3 c’è stato l’ennesimo tentativo in una casa in via San Biagio, nell’omonima frazione di Osimo. I ladri hanno cercato di aprire la serranda del garage e non sono riusciti nell’intento solo perché è scattato l’allarme. Il proprietario era nei paraggi e si è accorto del movimento sospetto, proprio mentre erano già in fuga. Indagano i carabinieri cui è arrivata comunque la denuncia del furto seppur tentato. In un attimo è partito il tam tam nei principali gruppi di discussione e nella chat di quartiere, sempre attiva con segnalazioni e allarmi da parte di chi, per primo, giura di aver visto qualcuno di equivoco aggirarsi per le viuzze di San Biagio. Gli ultimi furti a Osimo sono stati denunciati la sera di Capodanno: i ladri sono andati a Osimo Stazione in via Menotti dove il colpo è andato a segno in una casa, vuota perché i proprietari erano a un cenone, e ancora in via Gattuccio dove effettivamente è stato commesso, e nella vicina via Striscioni, zona Cucchiarello. In quell’occasione era sfumato perché a mettere in fuga i ladri era stato l’impianto di allarme privato della villa finita nel loro mirino. Acquisiti da parte dei carabinieri i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Approvato in giunta a fine anno un nuovo progetto dal valore di 43mila euro per partecipare ad un bando ministeriale per ottenere un cofinanziamento per quattro nuove telecamere ocr e otto di contesto.