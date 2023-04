"Allarme lupi, uccisi almeno quattro mufloni"

di Silvia Santini

"E con oggi sfondiamo quota 10 animali di vario tipo predati dall’inizio dell’anno. Però va tutto bene così". Sono tornati i lupi a Santa Paolina farm a Osimo ieri. Pecore e daini sbranati dai lupi e caos hanno fatto mettere le mani tra i capelli ai proprietari nel gennaio scorso, esausti. Poi è stato ucciso un cervo e adesso almeno quattro mufloni. "Questa è la sorpresa mattutina da noi in fattoria nonostante i cani, quattro in tutto, il doppio recinto (oltre quattro ettari), le luci accese tutta la notte. Non ci troviamo nel selvaggio West ma a 100 metri da una casa, e a qualche centinaia da centri abitati e strade provinciali, nella nostra fattoria – continua Alberto Maria Alessandrini, proprietario della fattoria e consigliere comunale di minoranza della Lega –. La situazione è diventata insostenibile nonostante tutte le precauzioni prese, quelle che ci dicono di prendere appunto". Le immagini degli animali massacrati sono impresse indelebili nella mente di Alessandrini. A terra restano le interiora degli animali a diversi metri dagli esemplari morti. "Ci è sembrato di vedere qualcosa di marrone che scappava. A terra abbiamo trovato anche Nespolo, animale tirato su a biberon. Ha passato i primi mesi della sua vita dentro il box. I segni dei morsi sono evidenti. Un esemplare femmina incinta è stata ’solo’ sgozzata perché il lupo aveva già mangiato. Un cucciolo è stato morso in testa e l’abbiamo trovato in mezzo al fango. Poi, non soddisfatti, hanno scavalcato la rete in fondo per raggiungere il recinto e portarsi via una capretta. Ormai è una guerra". Tanta la solidarietà manifestata dagli osimani ai proprietari. Ormai non si contano più gli avvistamenti di lupi in tutte le città della Valmusone, segnalazioni che puntualmente dividono l’opinione pubblica in due per quanto riguarda le soluzioni da porre in essere quantomeno per contenere il fenomeno. Qualche giorno fa è stato segnalato un attacco di quello che, presumibilmente, è avvenuto da parte di un lupo che solo poche ore prima era stato filmato, in contrada Valle Oscura, già in territorio di Osimo al confine con Castelfidardo. Alcune galline sono state trovate morte in pieno giorno. Molto più che un avvistamento di un lupo c’è stato qualche sera fa verso le 22 al parco della Luna a Polverigi, con un temibile faccia a faccia tra un lupo e una donna che passeggiava con il cagnolino e che poi ha segnalato il fatto alle autorità.